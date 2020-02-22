"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии

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"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Победный гол забил Габриэл Жезус на 80-й минуте. 

"Лестер" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:0)

Гол: Габриэл Жезус, 80.

"Лестер": Шмайхель, Фукс (Перес, 90), Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Джеймс, 85), Тилеманс, Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 46).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Отаменди, 58), Менди, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Агуэро (Габриэл Жезус, 77), Махрез, Бернарду Силва.

"Сити" оторвался от "Лестера" в таблице на 7 баллов и расположился на 2 месте, "лисы" занимают 3 строчку.

А еще: Гвардиола высказался о своём будущем в "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
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