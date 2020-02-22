"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Победный гол забил Габриэл Жезус на 80-й минуте.
"Лестер" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:0)
Гол: Габриэл Жезус, 80.
"Лестер": Шмайхель, Фукс (Перес, 90), Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Джеймс, 85), Тилеманс, Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 46).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт (Отаменди, 58), Менди, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Агуэро (Габриэл Жезус, 77), Махрез, Бернарду Силва.
"Сити" оторвался от "Лестера" в таблице на 7 баллов и расположился на 2 месте, "лисы" занимают 3 строчку.
А еще: Гвардиола высказался о своём будущем в "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Тоттенхэм
|27
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Бернли
|27
|37
|9
|Вулверхэмптон
|26
|36
|10
|Эвертон
|26
|36
|11
|Арсенал Лондон
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18