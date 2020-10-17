"Манчестер Сити" минимально переиграл "Арсенал"

В рамках 5-го тура АПЛ "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал".

"Горожане" поднялись в чемпионате на десятое место, при этом у них есть игра в запасе. "Канониры" остались на пятой позиции.

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 1:0

Гол: Стерлинг, 23 - 1:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аке, Родри, Фоден, Стерлинг, Бернарду Силва, Марез, Агуэро (Гюндоган, 65).

"Арсенал": Лено, Тирни, Бельерин, Габриэл, Давид Луиз, Сака, Джака (Томас, 83), Виллиан (Ляказетт, 69), Себальос, Пепе (Нкетиа, 83), Обамеянг.

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