"Манчестер Сити" могут наказать трансферным запретом

"Манчестер Сити" может получить трансферный запрет из-за нарушения правил подписания несовершеннолетних игроков.

Дело в том, что английский клуб подписал 16-летнего игрока аргентинского "Велес Сарсфилд" Бенжамина Гарре,а ФИФА разрешила переход из-за того, что у футболиста было двойное гражданство и паспорт гражданина ЕС. Внутри стран Европейского союза переходы несовершеннолетних разрешены.

В "Велесе" настаиваютт на том, что переходы могут осуществляться только между клубами из ЕС. По их мнению, футболист из Аргентины не имеет права переехать в Англию. Рассмотрение дела состоится на следующей неделе.

Читайте: "Хаддерсфилд" приобрел хавбека "Манчестер Сити" Муя