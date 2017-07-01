"Манчестер Сити" могут наказать трансферным запретом

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"Манчестер Сити" могут наказать трансферным запретом"Манчестер Сити" может получить трансферный запрет из-за нарушения правил подписания несовершеннолетних игроков.

Дело в том, что английский клуб подписал 16-летнего игрока аргентинского "Велес Сарсфилд" Бенжамина Гарре,а ФИФА разрешила переход из-за того, что у футболиста было двойное гражданство и паспорт гражданина ЕС. Внутри стран Европейского союза переходы несовершеннолетних разрешены.

В "Велесе" настаиваютт на том, что переходы могут осуществляться только между клубами из ЕС. По их мнению, футболист из Аргентины не имеет права переехать в Англию. Рассмотрение дела состоится на следующей неделе.

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