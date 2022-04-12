"Манчестер Сити" может договориться с Гвардиолой о новом контракте

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Контракт главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы с английским клубом может быть продлен, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в тренере действительно заинтересована сборная Бразилии, но в стане "горожан" выражают уверенность в том, что Пеп останется.

Отмечается, что испанский специалист планирует не только настоящие проекта "Сити", но и будущее. Агенты Гвардиолы ожидают, что в ближайшие месяцы или в следующем году, он может подписать новое соглашение.

Напомним, что Пеп работает в "Манчестер Сити" с 2016 года.

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