"Манчестер Сити" может купить долю в "Сочи"



Компания City Football Group (CFG), которая владеет английским "Манчестер Сити", рассматривает возможность приобретения акций клуба "Сочи", сообщает "РБ-Спорт".

По сведениям источника, руководство компании провело переговоры с владельцем сочинского клуба Борисом Ротенбергом. В данный момент стороны взяли паузу из-за пандемии коронавируса, но в будущем могут вернуться к обсуждению возможной сделки.

Стоит отметить, что кроме "Манчестер Сити", в холдинг CFG входят австралийский "Мельбурн Сити", уругвайский "Монтевидео Сити", американский "Нью-Йорк Сити", индийский "Мумбаи Сити", испанская "Жирона", японская "Йокогама", китайский "Сычуань Цзюню" и бельгийский "Ломмель".

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