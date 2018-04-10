"Манчестер Сити" может купить Дракслера

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"Манчестер Сити" может купить Дракслера

"Манчестер Сити" может купить полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, "горожане" рассматривают вариант с приобретением 24-летнего немца в летнее трансферное окно. Сумма возможной сделки оценивается в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Дракслер сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 4 гола и сделал 8 ассистов. Его контракт с парижанами рассчитан до 2021 года.

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