"Манчестер Сити" может купить Дугласа, которым интересуется "Спартак"

Теги манчестер ситиваско да гама

"Манчестер Сити" может купить Дугласа, которым интересуется "Спартак"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Васко да Гама" Дугласу Луису, сообщают бразильские СМИ.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется "Спартак", который уже сделал предложение о его покупке.

В нынешнем сезоне 19-летний Дуглас провел за "Васко да Гама" 1 матч в чемпионате Бразилии.

Не пропустите: "Спартак" заинтересовался полузащитником молодежной сборной Бразилии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов