"Манчестер Сити" может купить Дугласа, которым интересуется "Спартак"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Васко да Гама" Дугласу Луису, сообщают бразильские СМИ.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется "Спартак", который уже сделал предложение о его покупке.

В нынешнем сезоне 19-летний Дуглас провел за "Васко да Гама" 1 матч в чемпионате Бразилии.

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