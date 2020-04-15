"Манчестер Сити" может купить французского таланта

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Марселя" Бубакару Камара, сообщает издание Foot Mercato.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 35 миллионов евро.

20-летний Камара является воспитанником "Марселя". В нынешнем сезоне он провел за марсельский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Сыграл 14 матчей за юношескую сборную Франции U19.

Не пропустите: Защитник "Аякса" заявил о желании перейти в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru