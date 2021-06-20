"Манчестер Сити" может купить Грилиша за рекордные для АПЛ деньги

Теги джек грилишманчестер сити

"Манчестер Сити" может купить Грилиша за рекордные для АПЛ деньгиФото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен

Как сообщает The Telegraph, футболист сборной Англии и "Астон Виллы" Джек Грилиш может сменить клубную прописку этим летом.

По информации источника, предметный интерес к футболисту проявляет "Манчестер Сити", и ради его приобретения "горожане" могут установить новый трансферный рекорд АПЛ.

По стостоянию на текущий момент, крупнейшая сумма, когда-либо уплаченная английским клубом, составляет 89 миллионов фунтов ("Манчестер Юнайтед" за Поля Погба).

В прошедшем сезоне внгличанин принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 6 голов.

Также не пропустите: "Милан" и "Ювентус" претендуют на Джеко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Швейцария выбросила Турцию с Евро-2020

Швейцария выбросила Турцию с Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов