"Манчестер Сити" может купить Грилиша за рекордные для АПЛ деньги

Фото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен

Как сообщает The Telegraph, футболист сборной Англии и "Астон Виллы" Джек Грилиш может сменить клубную прописку этим летом.

По информации источника, предметный интерес к футболисту проявляет "Манчестер Сити", и ради его приобретения "горожане" могут установить новый трансферный рекорд АПЛ.

По стостоянию на текущий момент, крупнейшая сумма, когда-либо уплаченная английским клубом, составляет 89 миллионов фунтов ("Манчестер Юнайтед" за Поля Погба).

В прошедшем сезоне внгличанин принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 6 голов.

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