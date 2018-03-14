"Манчестер Сити" может купить хавбека "Боруссии" вместо Фреда

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Юлиану Вайглю, сообщает The Times.

По сведениям издания, английский клуб считает его более приоритетным вариантом, чем хавбека "Шахтера" Фреда.

В этом сезоне 22-летний Вайгль провел за "Боруссию" 27 матчей и забил 1 гол.

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