"Манчестер Сити" может купить хавбека "Боруссии" вместо Фреда

Теги манчестер ситиборуссия дортмундюлиан вайгль

"Манчестер Сити" может купить хавбека "Боруссии" вместо Фреда

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Юлиану Вайглю, сообщает The Times.

По сведениям издания, английский клуб считает его более приоритетным вариантом, чем хавбека "Шахтера" Фреда.

В этом сезоне 22-летний Вайгль провел за "Боруссию" 27 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Гендир "Шахтера": "В июне Фред уйдет - если не в "Манчестер Сити", то в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов