"Манчестер Сити" может купить Левандовски

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"Манчестер Сити" может купить Левандовски

Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к польскому нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру Левандовски в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В прошлом сезоне 32-летний Левандовски провел за "Баварию" 40 матчей во всех турнирах, забил 48 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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