"Манчестер Сити" может лишиться чемпионства 2014 года

АПЛ проведет собственную проверку нарушений финансового фэйр-плей со стороны "Манчестер Сити".

По сведениям Daily Mail, если нарушения клуба подтвердятся, то "горожан" могут лишить чемпионства 2014 года.

Отмечается, что будет проверяться период с 2012 по 2016 год. Таким образом, под угрозой может оказаться чемпионство "Сити" в 2012 году.

Напомним, что в 2014 году "Сити" стал чемпионом, обогнав "Ливерпуль" на два очка.

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