"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ
"Манчестер Сити" грозит снятие очков в АПЛ.
Как сообщает The Independent, АПЛ, судя по всему, накажет клуб из-за нарушений правил финансового фэйр-плей. Клуб при получении лицензии предъявил информацию, которая не совпадает с той, что была отправлена в УЕФА.
Отмечается, что исключать "Сити" из АПЛ не собираются, хотя по новым правилам клубы в такой ситуации должны быть понижены до Лиги 2 - четвертой по силе лиге Англии.
После 25 туров "Сити" идет в АПЛ на втором месте, отставая от "Ливерпуля" на 22 очка.
Напомним, что ранее УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона. Также клуб должен заплатить штраф 30 миллионов евро.
Читайте также: "Манчестер Сити" обратится в CAS из-за исключения из еврокубков. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 февраля
-
Вальверде назвал фаворита в борьбе за победу в Примере
-
Тебас: "УЕФА наконец принимает решительные меры"
-
"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ
-
Гвардиола задумался над уходом из "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков
-
"Вулверхэмптон" и "Лестер" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей
-
"Монако" переиграл "Монпелье". Головин отметился голевой передачей
-
Санчо и Холанд поучаствовали в разгроме "Айнтрахта"
-
"Рубин" мемом отреагировал на исключение "Манчестер Сити" из еврокубков
-
Торбинский перебрался в США
-
"Рома" намерена избавиться от Пасторе
-
Если "Манчестер Сити" проиграет апелляцию, то в Лигу Чемпионов попадет пятое место АПЛ
-
Виллиан не хочет переходить в "Ювентус" из-за Сарри
-
Холанд - лучший футболист Бундеслиги в январе
-
"Манчестер Сити" обратится в CAS из-за исключения из еврокубков
-
"Челси" выйдет из борьбы за Санчо
-
"Ювентус" не утратил интереса к Икарди
-
Тульский "Арсенал" может подписать Лодыгина
-
Хамес вернулся в строй, но вряд ли сыграет против "Сельты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18