"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ

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"Манчестер Сити" может лишиться очков в АПЛ

"Манчестер Сити" грозит снятие очков в АПЛ.

Как сообщает The Independent, АПЛ, судя по всему, накажет клуб из-за нарушений правил финансового фэйр-плей. Клуб при получении лицензии предъявил информацию, которая не совпадает с той, что была отправлена в УЕФА.

Отмечается, что исключать "Сити" из АПЛ не собираются, хотя по новым правилам клубы в такой ситуации должны быть понижены до Лиги 2 - четвертой по силе лиге Англии.

После 25 туров "Сити" идет в АПЛ на втором месте, отставая от "Ливерпуля" на 22 очка.

Напомним, что ранее УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона. Также клуб должен заплатить штраф 30 миллионов евро.

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