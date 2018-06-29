"Манчестер Сити" может отказаться от покупки Махреза

"Манчестер Сити" может свернуть переговоры по хавбеку "Лестера" Рияду Махрезу.

Как сообщает Manchester Evening News, "горожане" не намерены выплачивать за игрока требуемую сумму. В ближайшее время "Сити" сделает последнее предложение и если оно будет отвергнуто, тогда клуб переключится на хавбека "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа или Леона Бэйли из "Байера".

Ранее сообщалось, что "Лестер" хочет выручить с продажи Махреза не менее 75 миллионов евро.

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