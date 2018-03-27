"Манчестер Сити" может перехватить одну из главных летних трансферных целей "Реала"

"Манчестер Сити" может перехватить одну из главных летних трансферных целей мадридского "Реала" в лице форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Так, по сведениям испанской прессы, "горожане" уже вышли на контакт с 24-летним нападающим "шпор", чтобы обсудить его возможный переезд на "Этихад". "Сити" рассчитывает склонить лидера атак лондонского клуба к переходу в свой стан посредством выгодного предложения и своего спортивного проекта.

В нынешнем сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить 85 миллионов евро за хавбека "Реала". | soccernews.ru