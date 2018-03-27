"Манчестер Сити" может перехватить одну из главных летних трансферных целей "Реала"

Теги манчестер сититоттенхэмреал мадридхарри кейн

"Манчестер Сити" может перехватить одну из главных летних трансферных целей "Реала""Манчестер Сити" может перехватить одну из главных летних трансферных целей мадридского "Реала" в лице форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Так, по сведениям испанской прессы, "горожане" уже вышли на контакт с 24-летним нападающим "шпор", чтобы обсудить его возможный переезд на "Этихад". "Сити" рассчитывает склонить лидера атак лондонского клуба к переходу в свой стан посредством выгодного предложения и своего спортивного проекта.

В нынешнем сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить 85 миллионов евро за хавбека "Реала". | soccernews.ru

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