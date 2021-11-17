"Манчестер Сити" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги манчестер ситибарселонарб лейпцигданиэль ольмотрансферы

"Манчестер Сити" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото: инстаграм Дани Ольмо/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру испанца в качестве возможной замены форварду Рахиму Стерлингу, который может перейти в "Барселону".

Ранее сообщалось, что главным фаворитом в борьбе за Ольмо является "Барселона", но у каталонцев могут возникнуть сложности с трансфером из-за финансовых проблем.

В нынешнем сезоне 23-летний Ольмо провел за "РБ Лейпциг" шесть матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" готовит новое предложение по Кейну. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Родственник Кокорина напал на крупного бизнесмена в Подмосковье (видео)

Родственник Кокорина напал на крупного бизнесмена в Подмосковье (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов