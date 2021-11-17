"Манчестер Сити" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото: инстаграм Дани Ольмо/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру испанца в качестве возможной замены форварду Рахиму Стерлингу, который может перейти в "Барселону".

Ранее сообщалось, что главным фаворитом в борьбе за Ольмо является "Барселона", но у каталонцев могут возникнуть сложности с трансфером из-за финансовых проблем.

В нынешнем сезоне 23-летний Ольмо провел за "РБ Лейпциг" шесть матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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