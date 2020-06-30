"Манчестер Сити" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

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"Манчестер Сити" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Манчестер Сити" Грилиш может заменить Лероя Сане, которым активно интересуется "Бавария".

Ранее сообщалось, что Грилиша хочет купить "Манчестер Юнайтед". "Астон Вилла" оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Грилиш провел за "Астон Виллу" 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

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