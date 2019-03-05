"Манчестер Сити" может побить трансферный рекорд
"Манчестер Сити" может побить мировой рекорд по переходу игрока обороны. Об этом сообщает The Telegraph.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола намерен купить защитника "Лестера" Бена Чилвела, однако новый тренер "лис" не готов отпустить игрока.
"Лестер" попросит за Чилвела около 90 миллионов евро, что станет рекордом по оплате защитника.
Контракт 22-летнего футболиста с "Лестером" действует до 2024 года. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 27 матчах, отметившись 3 ассистами.
"Манчестер Сити" занимает 1 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 71 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14