"Манчестер Сити" может подать в суд на президента Ла Лиги
Руководство "Манчестер Сити" рассматривает вариант с подачей иска против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, сообщает Daily Mirror.
По сведениям издания, в клубе недовольны словами Тебаса о снятии запрета с "Манчестер Сити" на участие в еврокубках срокам на два года. Тогда Тебас заявил, что работа Спортивного арбитражного суда (СAS) не соответствует стандартам арбитража.
Напомним, что "Манчестер Сити" получил разрешение на участие в еврокубках, но должен будет заплатить штраф УЕФА в размере 10 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18