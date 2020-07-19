"Манчестер Сити" может подать в суд на президента Ла Лиги

Теги манчестер ситихавьер тебас

"Манчестер Сити" может подать в суд на президента Ла Лиги

Руководство "Манчестер Сити" рассматривает вариант с подачей иска против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, сообщает Daily Mirror.

По сведениям издания, в клубе недовольны словами Тебаса о снятии запрета с "Манчестер Сити" на участие в еврокубках срокам на два года. Тогда Тебас заявил, что работа Спортивного арбитражного суда (СAS) не соответствует стандартам арбитража.

Напомним, что "Манчестер Сити" получил разрешение на участие в еврокубках, но должен будет заплатить штраф УЕФА в размере 10 миллионов евро.

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