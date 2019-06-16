"Манчестер Сити" может подписать Коутиньо

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"Манчестер Сити" может подписать Коутиньо

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в Англию.

Как сообщает Marca, бразилец попал в сферу интересов "Манчестер Сити". Однако отмечается, что игровая позиция Коутиньо в составе "горожан" укомплектована.

"Барселона" приобрела Коутиньо у "Ливерпуля" за 145 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Коутиньо провел 54 игры, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами.

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