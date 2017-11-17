"Манчестер Сити" может потерять Мари

"Манчестер Сити" может потерять своего перспективного центрального защитника Пабло Мари, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, на 24-летнего испанца нацелились некоторые клубы АПЛ, которые готовы выкупить футболиста уже в январе. Названия команд не разглашаются.

Стоит отметить, что сейчас Мари выступает на правах аренды за "НАК Бреду", в его активе 10 матчей и 1 гол.

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