"Манчестер Сити" может потерять Мари

Теги манчестер ситинак бреда

"Манчестер Сити" может потерять Мари

"Манчестер Сити" может потерять своего перспективного центрального защитника Пабло Мари, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, на 24-летнего испанца нацелились некоторые клубы АПЛ, которые готовы выкупить футболиста уже в январе. Названия команд не разглашаются.

Стоит отметить, что сейчас Мари выступает на правах аренды за "НАК Бреду", в его активе 10 матчей и 1 гол.

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комментарии
Пьянь

В 24 уже поздновато быть перспективным.

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