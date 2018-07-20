"Манчестер Сити" может пойти на продажу ведущего игрока

"Манчестер Сити" может пойти на продажу своего ведущего игрока - Рахима Стерлинга, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, "горожане" будут готовы выставить на трансфер своего вингера, если к концу сезона 2018/2019 им не удастся достичь с ним соглашения по продлению действующего контракта.

Текущее соглашение 23-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2020-го года.

Напомним, "Манчестер Сити" принял окончательное решение по Зинченко. | soccernews.ru