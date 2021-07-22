"Манчестер Сити" может предложить "Барселоне" несколько основных игроков для обмена

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"Манчестер Сити" может предложить "Барселоне" несколько основных игроков для обменаФото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен

Как сообщает Catalunya Ràdio, "Манчестер Сити" намерен избавиться от нескольких игроков основного состава.

По информации источника, "горожане" хотят расстаться с Рахимом СтерлингомРиядом МарезомЭмериком Лапортом и Бернарду Силвой.

Отмечается, что "Сити" может предложить "Барселоне" обмен с участием этих игроков.

Каталонцы со своей могут включить в сделку Серджи Роберто, Усмана Дембеле, Антуана Гризманна и Серджиньо Деста.

Ранее сообщалось, что каталонцы уже предложили манкунианцам нападающего Антуана Гризманна.

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