"Манчестер Сити" может предложить "Барселоне" несколько основных игроков для обмена

Как сообщает Catalunya Ràdio, "Манчестер Сити" намерен избавиться от нескольких игроков основного состава.

По информации источника, "горожане" хотят расстаться с Рахимом Стерлингом, Риядом Марезом, Эмериком Лапортом и Бернарду Силвой.

Отмечается, что "Сити" может предложить "Барселоне" обмен с участием этих игроков.

Каталонцы со своей могут включить в сделку Серджи Роберто, Усмана Дембеле, Антуана Гризманна и Серджиньо Деста.

Ранее сообщалось, что каталонцы уже предложили манкунианцам нападающего Антуана Гризманна.