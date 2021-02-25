"Манчестер Сити" может предложить более 100 млн фунтов за двух игроков "Боруссии"

"Манчестер Сити" хочет вдеть в своих рядах двух молодых игроков дортмундской "Боруссии". Речь идет о нападающих Эрлинге Холанде и Джованни Рейне, сообщает 90min.com.

По информации источника, англичане могут предложить предложить более 100 млн фунтов за этих футболистов. По условиям сделки, которую готовят функционеры "горожан", Рейна может остаться в "Боруссии" еще на один год.