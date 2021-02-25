"Манчестер Сити" может предложить более 100 млн фунтов за двух игроков "Боруссии"

Теги манчестер ситиборуссия дортмундэрлинг холандджованни рейнатрансферы

"Манчестер Сити" может предложить более 100 млн фунтов за двух игроков "Боруссии""Манчестер Сити" хочет вдеть в своих рядах двух молодых игроков дортмундской "Боруссии". Речь идет о нападающих Эрлинге Холанде и Джованни Рейне, сообщает 90min.com. 

По информации источника, англичане могут предложить предложить более 100 млн фунтов за этих футболистов. По условиям сделки, которую готовят функционеры "горожан", Рейна может остаться в "Боруссии" еще на один год. 

18-летний американец провел в составе "шмелей" 21 матч в текущем сезоне Бундеслиги. На его счету 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.
20-летний норвежец выходил на поле в 17 матчах чемпионата Германии. В его активе 17 голов и 3 результативных паса.

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