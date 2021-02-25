"Манчестер Сити" может предложить более 100 млн фунтов за двух игроков "Боруссии"
"Манчестер Сити" хочет вдеть в своих рядах двух молодых игроков дортмундской "Боруссии". Речь идет о нападающих Эрлинге Холанде и Джованни Рейне, сообщает 90min.com.
По информации источника, англичане могут предложить предложить более 100 млн фунтов за этих футболистов. По условиям сделки, которую готовят функционеры "горожан", Рейна может остаться в "Боруссии" еще на один год.
18-летний американец провел в составе "шмелей" 21 матч в текущем сезоне Бундеслиги. На его счету 3 забитых мяча и 4 голевые передачи.
20-летний норвежец выходил на поле в 17 матчах чемпионата Германии. В его активе 17 голов и 3 результативных паса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18