"Манчестер Сити" может предпринять новые попытки подписать Месси

Теги барселоналионель мессиманчестер сити

"Манчестер Сити" может предпринять новые попытки подписать МессиАнглийский "Манчестер Сити" может предпринять новые попытки подписать ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Как информирует le10sport, 30-летний форвард "сине-гранатовых" всегда находился на "карандаше" у "горожан". Поэтому в случае, если аргентинец в будущем изъявит желание сменить клубную прописку, "Сити" будет готов сделать ему предложение. При этом англичане не планируют платить за футболиста 700 миллионов евро, прописанные в качестве суммы отступных в его контракте, однако вполне смогут выложить за него порядка 300 миллионов евро.

Напомним, Месси и Кавани стали лучшими бомбардирами в топ-5 европейских лигах в 2017 году. | soccernews.ru

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Хосе

Лол, 300) Он стоит минимум 500

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