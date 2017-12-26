"Манчестер Сити" может предпринять новые попытки подписать Месси

Английский "Манчестер Сити" может предпринять новые попытки подписать ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Как информирует le10sport, 30-летний форвард "сине-гранатовых" всегда находился на "карандаше" у "горожан". Поэтому в случае, если аргентинец в будущем изъявит желание сменить клубную прописку, "Сити" будет готов сделать ему предложение. При этом англичане не планируют платить за футболиста 700 миллионов евро, прописанные в качестве суммы отступных в его контракте, однако вполне смогут выложить за него порядка 300 миллионов евро.

Напомним, Месси и Кавани стали лучшими бомбардирами в топ-5 европейских лигах в 2017 году. | soccernews.ru