"Манчестер Сити" может приобрести Гибсона

"Манчестер Сити" рассматривает вариант с приобретением защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона, сообщает Independent.

По сведениям издания, этот трансфер может состояться, если "горожанам" не удастся подписать Джонни Эванса из "Вест Бромвича".

Стоимость сделки может составить 22 миллиона евро.

Читайте также: "Манчестер Сити" готов заплатить за Эванса 33 миллиона евро. | http://soccernews.ru