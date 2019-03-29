"Манчестер Сити" может продать Гюндогана

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может покинуть клуб летом, сообщает Goal.

По сведениям издания, английский клуб не может договориться с игроком о продлении контракта, который истекает летом 2020 года. Таким образом, "горожане" могут продать хавбека, чтобы получить за него какие-то деньги.

28-летний Гюндоган выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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