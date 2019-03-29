"Манчестер Сити" может продать Гюндогана
Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может покинуть клуб летом, сообщает Goal.
По сведениям издания, английский клуб не может договориться с игроком о продлении контракта, который истекает летом 2020 года. Таким образом, "горожане" могут продать хавбека, чтобы получить за него какие-то деньги.
28-летний Гюндоган выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.
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В сети появились изображения мяча Лиги Чемпионов на следующий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14