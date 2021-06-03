"Манчестер Сити" может продать одного из своих лидеров

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"Манчестер Сити" может продать одного из своих лидеров

Фото инстаграм Бернарду Силвы

Будущее полузащитника Бернарду Силвы в "Манчестер Сити" оказалось под вопросом.

По информации The Telegraph, "горожане", зная об интересе к 26-летнему футболисту со стороны испанских, итальянских и французских клубов, всерьёз задумались о его продаже.

Дело в том, что "Сити" нуждается в деньгах для покупки замены Серхио Агуэро, а трансфер португальца может серьёзно пополнить казну.

В минувшем сезоне Силва забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 45 матчах. Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" общается с агентами Андре Силвы. | http://soccernews.ru
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