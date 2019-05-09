"Манчестер Сити" может продать Жезуса ради трансфера "нового Роналду"

Летом нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус может покинуть клуб, сообщает A Bola.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с продажей бразильца, чтобы выручить деньги на приобретение вингера "Бенфики" Жоау Фелиша, которого называют "новым Роналду".

За 19-летнего португальца "орлы" требуют 120 миллионов евро и "горожане" не потянут такую сумму без крупного исходящего трансфера.

Стоимость 22-летнего Жезуса оценивается в 70 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 46 матчах за "Сити".

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