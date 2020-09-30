"Манчестер Сити" может продать Зинченко ради покупки одного из лидеров "Баварии"

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"Манчестер Сити" может продать Зинченко ради покупки одного из лидеров "Баварии"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к австрийскому защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе, сообщает The Times.

По сведениям издания, английский клуб намерен укрепить позицию левого защитника. Впрочем, для этого "горожанам" необходимо продать украинского защитника Александра Зинченко.

Ранее сообщалось, что 28-летний Алаба отказывается продлевать с "Баварией" контракт, который действует до лета 2021 года. Австриец хочет получать не менее 25 миллионов евро в год, но клуб не готов платить ему такую сумму.

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