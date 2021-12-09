"Манчестер Сити" может продлить контракт с Канселу

Фото: инстаграм Канселу/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с португальским защитником команды Жоау Канселу, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "горожан" видит в португальском футболист ключевую фигуру для настоящего и будущего команды и начнет переговоры с ним в 2022 году.

Нынешний контракт Канселу с чемпионами Англии рассчитано до 2025 года.

В этом сезоне португалец сыграл 15 матчей в АПЛ, в которых отдал 3 ассиста.

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