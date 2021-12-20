"Манчестер Сити" может продлить контракт с Силвой

Фото: инстаграм Силвы/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" намерен пролонгировать соглашение с хавбеком сборной Португалии Бернарду Силвой, сообщает сообщает Goal.com.

По информации источника, в стане "горожан" довольны игрой португальца и проявляют готовностью предложить ему контракт с увеличенной зарплаты.

Отмечается, что руководство может увеличить оклад Силвы до 300 тысяч фунтов в неделю. Нынешний контракт сторон рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне АПЛ Силва сыграл 17 матчей, в которых сумел забить семь голов.

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