"Манчестер Сити" может расстаться со Стерлингом



Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может покинуть клуб, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, на футболиста не рассчитывает главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал" и "Челси".

Стоит отметить, что в конце августа Стерлинг мог перейти в "Арсенал" в обмен на форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, но тогда "горожане" отказались отпускать игрока.

22-летний Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" летом 2015 года из "Ливерпуля" за 62,5 миллиона евро, провел за клуб 97 матчей и забил 23 гола.

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