"Манчестер Сити" может расторгнуть контракт со своим капитаном

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"Манчестер Сити" может расторгнуть контракт со своим капитаном

"Манчестер Сити" раздумывает о расторжении контакта с защитником Венсаном Компани.

Как сообщает Daily Star, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола беспокоится о здоровье игрока и решит его будущее этим летом.

Отметим, что в случае расторжения соглашения, клуб вынужден будет заплатить Компани 9,5 миллиона евро.

Действующее соглашение Компани с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2019 года.

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