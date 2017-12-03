"Манчестер Сити" может сделать Стерлинга самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, руководство английского клуба готово платить футболисту 17,6 миллионов евро в год. Таким образом хавбек станет самым высокооплачиваемым футболистом в Премьер-лиге. Сейчас больше всех в АПЛ зарабатывает полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба – 17 миллионов в год.

В этом сезоне 22-летний Стерлинг провел за "Манчестер Юнайтед" 19 матчей и забил 13 голов.

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