"Манчестер Сити" может совершить 2-3 крупных трансфера летом: список игроков

Теги манчестер ситихарри кейнэрлинг холандромелу лукакужоау фелиш

"Манчестер Сити" может совершить 2-3 крупных трансфера летом: список игроков

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб усилил атакующую линию в летнее трансферное окно, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, "горожане" считают приоритетной целью нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Если купить форварда не удастся, то "Манчестер Сити" попробует заполучить кого-то из нападающих: Ромелу Лукаку ("Интер"), Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд) или Лаутаро Мартинеса ("Интер").

Кроме того, в сферу интересов "Манчестер Сити" входят форварды "Атлетико" Жоау Фелиш и "Реала Сосьедад" Микел Оярсабаль.

Не пропустите: "Барселона" и "Манчестер Сити" могут совершить обмен с участием четырёх игроков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Уткин отреагировал на увольнение Олича из ЦСКА

Уткин отреагировал на увольнение Олича из ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов