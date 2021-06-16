"Манчестер Сити" может совершить 2-3 крупных трансфера летом: список игроков

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб усилил атакующую линию в летнее трансферное окно, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, "горожане" считают приоритетной целью нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Если купить форварда не удастся, то "Манчестер Сити" попробует заполучить кого-то из нападающих: Ромелу Лукаку ("Интер"), Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд) или Лаутаро Мартинеса ("Интер").

Кроме того, в сферу интересов "Манчестер Сити" входят форварды "Атлетико" Жоау Фелиш и "Реала Сосьедад" Микел Оярсабаль.

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