"Манчестер Сити" может совершить громкий обмен с "Атлетико"

Теги манчестер ситиатлетико мадридсерхио агуэроантуан гризманн

"Манчестер Сити" может совершить громкий обмен с "Атлетико"Английский "Манчестер Сити" может совершить громкий обмен игроками с мадридским "Атлетико", информирует The Sun.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают вариант с подписанием следующим летом форварда "матрасников" Антуана Гризманна. При этом англичане не исключают возможности включения в сделку по французу своего ведущего бомбардира Серхио Агуэро.

Напомним, "Манчестер Сити" продлит Стерлинга. | soccernews.ru

комментарии
Ура.

Гризману давно надо было валить из неблагодарного клуба. За ним может быть Облак потянется.

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