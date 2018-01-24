"Манчестер Сити" может совершить громкий обмен с "Атлетико"

Английский "Манчестер Сити" может совершить громкий обмен игроками с мадридским "Атлетико", информирует The Sun.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают вариант с подписанием следующим летом форварда "матрасников" Антуана Гризманна. При этом англичане не исключают возможности включения в сделку по французу своего ведущего бомбардира Серхио Агуэро.

Напомним, "Манчестер Сити" продлит Стерлинга. | soccernews.ru