"Манчестер Сити" может вернуть Феррана Торреса из "Барселоны": названо условие

Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" сохранил за собой право вернуть испанского форварда Феррана Торреса, который перешел в "Барселону", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, "горожане" имеют первоочередное право покупки игрока, если "Барселона" решит его продать. Если какой-то клуб попытается купить испанца, то "Манчестер Сити" может сделать аналогичное предложение и в этом случае англичане будут иметь приоритет.

Напомним, что 21-летний Торрес перешел в "Барселону" за 55 миллионов евро. Футболист подписал с каталонским клубом контракт до лета 2027 года.

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