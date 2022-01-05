"Манчестер Сити" может вернуть Феррана Торреса из "Барселоны": названо условие
Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" сохранил за собой право вернуть испанского форварда Феррана Торреса, который перешел в "Барселону", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, "горожане" имеют первоочередное право покупки игрока, если "Барселона" решит его продать. Если какой-то клуб попытается купить испанца, то "Манчестер Сити" может сделать аналогичное предложение и в этом случае англичане будут иметь приоритет.
Напомним, что 21-летний Торрес перешел в "Барселону" за 55 миллионов евро. Футболист подписал с каталонским клубом контракт до лета 2027 года.
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|Челси
|27
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|5
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|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18