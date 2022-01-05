"Манчестер Сити" может вернуть Феррана Торреса из "Барселоны": названо условие

Теги манчестер ситибарселонаферран торрес

"Манчестер Сити" может вернуть Феррана Торреса из "Барселоны": названо условие

Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" сохранил за собой право вернуть испанского форварда Феррана Торреса, который перешел в "Барселону", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, "горожане" имеют первоочередное право покупки игрока, если "Барселона" решит его продать. Если какой-то клуб попытается купить испанца, то "Манчестер Сити" может сделать аналогичное предложение и в этом случае англичане будут иметь приоритет.

Напомним, что 21-летний Торрес перешел в "Барселону" за 55 миллионов евро. Футболист подписал с каталонским клубом контракт до лета 2027 года.

Не пропустите: Канселу пострадал из-за нападения грабителей. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Суарес отказался перейти в "Ювентус"

Суарес отказался перейти в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов