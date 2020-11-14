"Манчестер Сити" может вернуть Луиса

Тренерский штаб "Манчестер Сити" во главе с Хосепом Гвардиолой следит за прогрессом бразильского полузащитника Дугласа Луиса, который выступает за "Астон Виллу" на правах аренды, сообщает Goal.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают вариант с обратным трансфером футболиста, который был продан бирмингемцам летом 2019 года за 17 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за "Астон Виллу" восемь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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