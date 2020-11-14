"Манчестер Сити" может вернуть Луиса

Теги манчестер ситиастон вилладуглас луистрансферы

"Манчестер Сити" может вернуть Луиса

Тренерский штаб "Манчестер Сити" во главе с Хосепом Гвардиолой следит за прогрессом бразильского полузащитника Дугласа Луиса, который выступает за "Астон Виллу" на правах аренды, сообщает Goal.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают вариант с обратным трансфером футболиста, который был продан бирмингемцам летом 2019 года за 17 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за "Астон Виллу" восемь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" теряет Аке. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке

"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов