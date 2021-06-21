"Манчестер Сити" может включить трех игроков в сделку по Кейну

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"Манчестер Сити" может включить трех игроков в сделку по Кейну

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" продолжает переговоры с "Тоттенхэмом" по трансферу нападающего Харри Кейна, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По данным источника, "горожане" готовы заплатить за форварда порядка 115 миллионов евро, а также включить в сделку форварда Рахима Стерлинга, защитника Эмерика Лапорта и нападающего Габриэла Жезуса. Впрочем, "Тоттенхэм" не устраивает такое предложение, так как лондонский клуб хочет сохранить Кейна.

В минувшем сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал 17 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Кейн высказался о возможном уходе из "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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