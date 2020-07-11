"Манчестер Сити" может включить Зинченко и Отаменди в сделку по защитнику "Наполи"

"Манчестер Сити" готов обменять двух футболистов на защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По сведениям The Sun, "горожане" готовы включить в сделку защитников Александра Зинченко и Николаса Отаменди.

Отмечается, что "Наполи" требуют за 29-летнего сенегальца около 75 миллионов евро. Стоимость Зинченко оценивается в 24 миллиона евро, а Отаменди - в 14,5 миллиона. Таким образом, "Сити" придется еще доплатить порядка 36 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали провел 27 игр, однако результативными действиями не отличился.

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