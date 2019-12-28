"Манчестер Сити" может выставить Жезуса на трансфер

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"Манчестер Сити" может выставить Жезуса на трансфер

"Манчестер Сити" может продать бразильского нападающего Габриэла Жезуса, сообщает журналист Сэм Ли в своем Twitter.

По данным источника, руководство английского клуба может пойти на продажу игрока, чтобы получить средства на усиление состава в летнее трансферное окно. Также на трансфер могут быть выставлены защитники Николас Отаменди и Бенжамен Менди.

22-летний Жезус выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с английским клубом действует  до лета 2023 года.

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