"Манчестер Сити" может забрать у "Барселоны" Араухо

Фото: твиттер Араухо\Автор неизвестен

Уругвайский центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо может продолжить карьеру в составе "Манчестер Сити", сообщает издание Super Deporte.

По информации источника, "горожане" уже находятся в продвинутой стадии переговоров по трансферу игрока и в ближайшее время могут закрыть сделку.

Отмечается, что контракт уругвайца с каталонским клубом истекает в конце следующего сезона, а переговоры по новому соглашению увенчались провалом.

В трансфере Араухо помимо "Манчестер Сити" заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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