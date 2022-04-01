"Манчестер Сити" может забрать у "Барселоны" Араухо

1 Теги рональд араухобарселонаманчестер сити

"Манчестер Сити" может забрать у "Барселоны" Араухо

Фото: твиттер Араухо\Автор неизвестен

Уругвайский центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо может продолжить карьеру в составе "Манчестер Сити", сообщает издание Super Deporte.

По информации источника, "горожане" уже находятся в продвинутой стадии переговоров по трансферу игрока и в ближайшее время могут закрыть сделку.

Отмечается, что контракт уругвайца с каталонским клубом истекает в конце следующего сезона, а переговоры по новому соглашению увенчались провалом.

В трансфере Араухо помимо "Манчестер Сити" заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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Комментарии

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werwewr23

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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