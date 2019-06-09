"Манчестер Сити" может заплатить 140 миллионов евро за двух игроков "Лестера"

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"Манчестер Сити" может заплатить 140 миллионов евро за двух игроков "Лестера"
"Манчестер Сити" проявляет интерес к двух защитникам "Лестера" Гарри Магуайру и Бену Чилуэллу, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести обоих футболистов в летнее трансферное окно и готов заплатить за них 140 миллионов евро. Магуайр может заменить в составе манкунианцев Венсана Компани, который покинул клуб. Что касается Чилуэлла, то главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола видит в его лице альтернативу Бенжамену Менди, который часто травмируется.

В минувшем сезоне 26-летний Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил три гола. На счету 22-летнего Чилвелла пять голевых передач в 36 поединках.

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