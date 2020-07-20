"Манчестер Сити" может заплатить крупную сумму за хавбека сборной Швейцарии

"Манчестер Сити" проявляет интерес к швейцарскому полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Денису Закарии, сообщает журналист портала Goal Ронан Мерфи на своей странице в Twitter.

По данным источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Боруссия" оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Закария провел за "Боруссию" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2022 года.

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