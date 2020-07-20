"Манчестер Сити" может заплатить крупную сумму за хавбека сборной Швейцарии

Теги манчестер ситиборуссия менхенгладбахденис закариатрансферы

"Манчестер Сити" может заплатить крупную сумму за хавбека сборной Швейцарии

"Манчестер Сити" проявляет интерес к швейцарскому полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Денису Закарии, сообщает журналист портала Goal Ронан Мерфи на своей странице в Twitter.

По данным источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Боруссия" оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Закария провел за "Боруссию" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" хочет купить лидера обороны "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус"

Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов