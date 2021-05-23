"Манчестер Сити" может заплатить огромную сумму за Кейна

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"Манчестер Сити" может заплатить огромную сумму за Кейна

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" намерен приобрести нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает журналист Иан Чизмен в своем твиттере.

По данным источника, "горожане" могут заплатить за футболиста порядка 120 миллионов евро. Если сделка состоится, то она станет рекордной в истории обоих клубов. Также форвардом интересуются "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 48 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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