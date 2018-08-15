"Манчестер Сити" на длительный срок потерял одного из лидеров

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне выбыл из строя из-за травмы, сообщает журналист Кристоф Терье в своем твиттере.

Футболист травмировал колено на тренировке команды и теперь пропустит не менее двух месяцев. Возвращение хавбека в строй ожидается не раньше конца октября.

В прошлом сезоне 27-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 52 матча, забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу.

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