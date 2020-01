"Манчестер Сити" на классе обыгрывает соседей по городу и делает огромный шаг в финал Кубка Лиги! Кажется, Сульшер будет уволен!

"Манчестер Сити" пытался взять реванш за мучительное домашнее поражение в дерби в чемпионате, а заодно сделать весомую заявку на выход в финал Кубка Лиги. Первая треть первого тайма моментами не порадовала, хотя динамика поединка давала надежду на хороший матч. "Манчестер Сити" качественно держал мяч, а "Манчестер Юнайтед" неплохо прессинговал – на 8-й минуте это вылилось в классную контратаку "дьяволов" через правый фланг. Рэшфорд получил передачу от Гринвуда, переиграл в штрафной Отаменди и прострелил, однако Фернандиньо выбил мяч; Фред попытался сыграть на добивании, но его выстрел метров с 20-ти пришелся в партнера в офсайде. На 11-й же Ферна спас "горожан", выбив "круглый снаряд" из-под ног Рэшфорда, который ворвался в штрафную. Подопечные Пепа Гвардиолы перехватили инициативу в середине первого тайма. Еще в начале 10-х минут стало заметно, что гости откровенно отобрали мяч у МЮ, а на 17-й это привело к шедеврального гола Бернарду Силвы – португалец получил передачу от Уокера, сместился в центр и нанес мощный удар метров с 23- х точно в дальнюю девятку!

"Дьяволов" колыхнуло, и уже на 21-й "Сити" приблизился ко второму взятию ворот: Марез переиграл Фреда, ворвался в штрафную и попытался пробить, но выстрел заблокировали. На 24-й же Уокер обыгрался в стеночку с Де Брюйне и выкатил мяч в центр штрафной под удар Стерлингу – Рахим попал в защитника, а с добиванием у него не сложилось. Команда Сульшера смогла несколько выровнять игру, огрызнувшись рядом неплохих атак и стандартов, однако до реальной остроты дело не доходило. "Горожани" за это болезненно наказал: на 33-й минуте подопечные Гвардиолы выскочили в контрвыпад с разрезным пасом Бернарду Силвы на ход Марезу, который вывалился один на один с Де Хеа и переиграл его в ближнем бою – 0:2. "Манчестер Юнайтед" в ответ создал момент на 36-й, однако снова подвело исполнение – Гринвуд выстрелил с линии штрафной после хорошей скидки от Лингард, но мяч срезался с ноги Мейсона. "Сити" наказал принципиального соперника еще раз: на 39-й минуте Де Брюйне сбросил "ядро" в центр на Бернарду Силву, который тут же вывел Мареза один на один с Де Хеа – его пытался остановить Уильямс, но Рияд успел протолкнуть мяч влево на Де Брюйне. Кевин же легко убрал Джонса и выстрелил, Де Хеа парировал, однако мяч срикошетил в Перрейру, влетев в пустые ворота – 0:3. На 43-й минуте мог и четвертый гол прилететь, однако Стерлинг при попытке замкнуть прострел Мареза ударом метров с десяти умудрился не попасть по мячу.

На старте второго тайма "дьяволы" сделали попытку камбэка, но ничего, кроме слабого удара Вильямса метров с 15-ти на 47-й минуте, создать не удалось. "Сити" быстро перехватил инициативу, уже на 50-х организовав два классных момента: сначала Де Брюйне вывел Стерлинга на ударную позицию на линии штрафной (выстрел заблокировали), а затем Марез принял диагональ, вошел на правый край и пробил в ближний угол – стойка сыграла за МЮ! Следующий опасный момент возник только через 14 минут, хотя предпосылки возникали неплохие: хозяева на 63-й получили стандарт недалеко от ворот (Рэшфорд пробил выше), а Де Брюйне стрелял метров с 20-ти (удар накрыли). В середине второго тайма игра раскрылась. Первый удар нанесли гости: на 68-й минуте Марез вывалился на правый край штрафной и мощно выстрелил в дальний угол – Де Хеа парировал! Ответ МЮ прилетела буквально за две минуты: Рэшфорд открылся в зоне перед штрафной и получил своевременную передачу от Гринвуда, после чего вышел на свидание с Браво, ударив в дальний угол – 1:3! Впрочем, "горожане" тут же могли закрыть интригу: на 72-й минуте Стерлинг ворвался на левый край штрафной и выкатил передачу на линию Марезу – Рияд положил корпус и пробил по центру, однако Де Хеа поймал мяч! Насколько быстро игра раскрылась, настолько быстро она и затихла. Еще до 80-х минут команды перешли в фазу позиционной борьбы, в которой были только замены, фолы и карточки. У "Сити" еще и Де Брюйне травмировался, но особых проблем с контролем игры у гостей не возникало – единственный опасный момент в эндшпиле встречи произошел аж на 88-й минуте, когда Браво неуверенно перевел на угловой дальний удар Рэшфорда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "горожан". МЮ попытается спастись в ответном матче, который пройдет на "Этихад" 29 января.

Let’s finish it at the Etihad!



