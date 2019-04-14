"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" и вновь возглавил АПЛ
В рамках 34-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разобрался с "Кристал Пэлас".
Таким образом, "горожане" снова возглавили турнирную таблицу, опережая "Ливерпуль" на одно очко.
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Стерлинг, 15 - 0:1, Стерлинг, 63 - 0:2, Миливоевич, 81 - 1:2, Габриэл Жезус, 90 - 1:3
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уан-Биссака, Келли, ван Анхолт, Дэнн, Миливоевич, Шлупп (Куяте, 22), Таунсенд (Майер, 77), Макартур (Сако, 85), Заа, Бентеке.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Менди, Уокер, Лапорт, де Брюйне, Гюндоган, Сане (Стоунз, 87), Сильва (Бернарду Силва, 65), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|83
|2
|Ливерпуль
|33
|82
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал Лондон
|32
|63
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14