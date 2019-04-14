"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" и вновь возглавил АПЛ

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"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" и вновь возглавил АПЛ

В рамках 34-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разобрался с "Кристал Пэлас".

Таким образом, "горожане" снова возглавили турнирную таблицу, опережая "Ливерпуль" на одно очко.

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Стерлинг, 15 - 0:1, Стерлинг, 63 - 0:2, Миливоевич, 81 - 1:2, Габриэл Жезус, 90 - 1:3

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уан-Биссака, Келли, ван Анхолт, Дэнн, Миливоевич, Шлупп (Куяте, 22), Таунсенд (Майер, 77), Макартур (Сако, 85), Заа, Бентеке.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Менди, Уокер, Лапорт, де Брюйне, Гюндоган, Сане (Стоунз, 87), Сильва (Бернарду Силва, 65), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 75).  

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4 Челси Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
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9 Эвертон Эвертон 34 46
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12 Борнмут Борнмут 34 41
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