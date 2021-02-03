"Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли"

Закончился матч 22 тура АПЛ, в котором встречались "Бернли" и "Манчестер Сити". "Горожане" решили вопросы о победителе еще в первом тайме, забив дважды. После этой победы подопечные Гвардиолы вновь оторвались от преследователей. У команды 47 очков после 21 проведенного матча. Хозяева обосновались на 16 месте в турнирной таблице, набрав 22 балла.

"Бернли" - "Манчестер Сити" 0:2 (0:2)

Голы: Габриэл Жезус, 3 - 0:1, Стерлинг, 38 - 0:2

"Бернли": Поуп, Ми, Питерс, Тарковски, Лоутон, Корк (Стивенс, 71), Гудмундссон, Вествуд (Бенсон, 81), Макнил, Выдра, Родригес (Мумбонго, 77).