"Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли"

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"Манчестер Сити" на выезде победил "Бернли"Закончился матч 22 тура АПЛ, в котором встречались "Бернли" и "Манчестер Сити". "Горожане" решили вопросы о победителе еще в первом тайме, забив дважды. После этой победы подопечные Гвардиолы вновь оторвались от преследователей. У команды 47 очков после 21 проведенного матча. Хозяева обосновались на 16 месте в турнирной таблице, набрав 22 балла.

"Бернли" - "Манчестер Сити" 0:2 (0:2)

Голы: Габриэл Жезус, 3 - 0:1, Стерлинг, 38 - 0:2

"Бернли": Поуп, Ми, Питерс, Тарковски, Лоутон, Корк (Стивенс, 71), Гудмундссон, Вествуд (Бенсон, 81), Макнил, Выдра, Родригес (Мумбонго, 77).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Лапорт, Стоунз, Жоау Канселу (Зинченко, 64), Родри, Гюндоган, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

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